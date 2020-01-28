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28.01.20 14:42

Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів. ФОТОрепортаж

У музеї "Київська фортеця" просять громадян не гуляти на розташованій на вулиці Саперно-Слобідська Лисій горі в Києві, через загрозу розриву боєприпасів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті музею.

"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок на Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні!!! Ці вибухонебезпечні предмети виявлені, вивезені та знешкоджені протягом останніх днів!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку робіт зі знешкодження боєприпасів у травні 2018 року фахівці обстежили лише 30 га зі 131 га. Роботи затягуються через складність рельєфу, глибину залягання вибухівки та засміченість території колючим дротом.

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"Не наражайте себе, своїх друзів, знайомих, особливо дітей, на страшну небезпеку!" - закликають у музеї.

Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 01
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 02
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 03
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 04
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 05
Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів 06
Фото: сайт музею

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