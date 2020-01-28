Мешканців і гостей Києва просять не гуляти на Лисій горі: знайдено багато боєприпасів. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті музею.
"Дорогі кияни та гості столиці! Вкотре звертаємося до Вас з наполегливим проханням утриматися від прогулянок на Лисій горі (вул. Саперно-Слобідська). Ці прогулянки надто небезпечні!!! Ці вибухонебезпечні предмети виявлені, вивезені та знешкоджені протягом останніх днів!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку робіт зі знешкодження боєприпасів у травні 2018 року фахівці обстежили лише 30 га зі 131 га. Роботи затягуються через складність рельєфу, глибину залягання вибухівки та засміченість території колючим дротом.
"Не наражайте себе, своїх друзів, знайомих, особливо дітей, на страшну небезпеку!" - закликають у музеї.