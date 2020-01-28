Поліція затримала двох старшокласниць, які "замінували" кілька київських шкіл. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники і лікарі. З навчальних закладів евакуювали понад 1500 учнів, вчителів та інших працівників. Правоохоронці ретельно обстежили приміщення будівель і прилеглу територію, але жодних вибухонебезпечних пристроїв або речовин не знайшли.

Згодом, співробітники поліції встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення.

"Ними виявилися 17-річні учениці одинадцятого класу, які навчаються в одній із "замінованих" шкіл. Школярки визнали свою провину, а свій вчинок пояснили тим, що хотіли "пожартувати"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Правоохоронці затримали киянина, який повідомив про замінування станції метро "Хрещатик" у суботу





На цьому етапі вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину.