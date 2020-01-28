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28.01.20 16:30

Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів. ФОТОрепортаж

В кінці 2019 року у Чорноморський рибний порт надійшов контейнер, заповнений дитячими іграшками та іграми для розвитку. Однак підприємство, яке мало розмитнити товар, відмовилося від нього на користь держави.

Про це в Telegram повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Для чиновників це просто статистика. А для дітлахів - це 23 тонни радості і щастя. Вважаю, що іграшки не повинні припадати пилюкою на митних складах або ще гірше - "по-тихому" розпродаватися недобросовісними особами", - підкреслив глава держави.

Зеленський доручив провести всі необхідні перевірки, в тому числі з безпеки іграшок та передати їх дитячим будинкам, дитячим лікарням, соціально незахищеним сім'ям і дітям наших військових.

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Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 01
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 02
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 03
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 04
Зеленський доручив передати понад 23 тонни нерозмитнених іграшок дитячим будинкам і дітям українських воїнів 05

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