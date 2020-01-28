На Луганщині десантники 46-ї ОДШБр відпрацювали дії в обороні. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Серед навчальних пріоритетів - тактична медицина, тактика ведення бою і взаємодія з бронетехнікою, вдосконалення командної роботи. Кожен елемент підготовки десантники вчаться виконувати на максимальній швидкості.





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Тим часом екіпажі бойових машин відпрацювали нормативи завантаження і розвантаження боєкомплекту БМП-1.

Задум навчань був таким: розрахунок великокаліберного кулемета ДШК зауважив пересування сил супротивника і передав сигнал бронегрупі, яка з десантом всередині висунулася на допомогу. Завдання десанту - якомога швидше висадитися з БМП-1 і, переміщаючись перебіжками, захопити укриття і приготуватися до відбиття атаки. Процес висадки прикривали вогнем як розрахунок ДШК, так і бойової машини піхоти.

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