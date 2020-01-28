Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
28.01.20 23:53

Поліція затримала мешканку Тернопільщини, що пропонувала "повирішувати" зі здачею іспиту на права за 6400 грн. ФОТО

Мешканку Тернопільської області викрили на вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття позитивного рішення співробітниками сервісного центру МВС України.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення про успішну здачу іспиту в сервісному центрі МВС в Тернопільській області та отриманні водійських посвідчень двома його знайомими. За такі дії "благодійниця" вимагала 6400 гривень.

Жінку затримали за місцем роботи - в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району відразу після отримання вказаної вище суми.

Поліція затримала мешканку Тернопільщини, що пропонувала повирішувати зі здачею іспиту на права за 6400 грн 01
Поліція затримала мешканку Тернопільщини, що пропонувала повирішувати зі здачею іспиту на права за 6400 грн 02

Наразі жінці повідомили про підозру і затримали в порядку ст. 208 КПК України. У разі доведення провини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Співробітника сервісного центру МВС, який за хабарі видавав водійські права, викрито на Сумщині, - прокуратура

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100