Поліція затримала мешканку Тернопільщини, яка пропонувала "повирішувати" зі здачею іспиту на права за 6400 грн. ФОТО

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на прийняття рішення про успішну здачу іспиту в сервісному центрі МВС в Тернопільській області та отриманні водійських посвідчень двома його знайомими. За такі дії "благодійниця" вимагала 6400 гривень.

Жінку затримали за місцем роботи - в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району відразу після отримання вказаної вище суми.





Наразі жінці повідомили про підозру і затримали в порядку ст. 208 КПК України. У разі доведення провини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

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