Український моряк Масленников зник під час рейсу в Атлантичному океані. ФОТО

Компанія-судновласник розповіла про це матері моряка Тетяні Масленниковій через два дні після події, 24 січня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

Жінка розповіла, що її син працює на рефрижераторі Green Italia. Він кок. Востаннє мати із сином спілкувалися 21 січня. Він повідомив, що судно прямує в Панаму.

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"Він мені написав, що все нормально. Потім нібито 22 січня він вийшов покурити на палубу і зник. Фірма, від якої він пішов, мені повідомила тільки в п’ятницю (24 січня. - Ред.). І вони нічого не кажуть. Сказали, що висновок буде після слідства, 3-4 лютого", - розповіла Тетяна.

Власник судна - компанія Green Management. Це підрозділ норвезької компанії Green Reefers. Судно Green Italia є в переліку на сайті норвезької компанії. Воно перевозило рибу, каже Тетяна Масленникова.

За інформацією матері моряка, судно вийшло з Нігерії і йшло до Панами. Система відстежування суден MarineTraffic натомість показує, що Green Italia зараз прямує до порту Мобіл (Mobile) у США. У жовтні та листопаді минулого року Євген Масленников викладав у соцмережі vk.com фото судна.

На сторінці Масленникова у соцмережі є світлини багатьох страв, які він готував іншим морякам. Відносини з командою у сина хороші, розповідає Тетяна Масленникова.

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Представник пресслужби благодійної організації "Ассоль" Андрій Шевченко розповів, що організація звернулася до компанії-судновласника, але поки від неї не отримала відповіді.





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