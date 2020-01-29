Марку до 200-річчя відкриття Антарктиди випустили в Україні. ФОТОрепортаж

Введення в обіг і церемонія спецпогашення нової марки відбулися 28 січня в приміщенні Головпоштамту, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міносвіти.

"Сьогодні ми відзначаємо не просто 200 років відкриття Антарктиди, а й рівно 200 років, як цей континент побачили українці. Адже заступником командира першої експедиції, що підійшла до берегів Антарктиди, був українець Іван Завадовський. Це відбулося саме 28 січня 1820 року. Ми були, є і будемо однією з передових націй, які забезпечують науково-технічний прогрес людства. Наразі Україна є членом "елітного клубу", однією із лише 30 країн, що утримують науково-дослідні станції в Антарктиді", – пояснив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Визначено учасників 25-ї Української антарктичної експедиції на станції "Академік Вернадський", - Міносвіти. ІНФОГРАФІКА

Поштову марку "200 років з часу відкриття Антарктиди" виготовлено накладом 130 тис примірників. До неї випущено конверт "Перший день", поштову картку та виготовлено спеціальний поштовий штемпель.

На марці зображений субантарктичний пінгвін, а на марковому аркуші також є фото станції "Академік Вернадський". У дизайні використані фото учасників антарктичних експедицій Юрія Шепети та Дениса Пишняка.

Після церемонії спецпогашення пам’ятний конверт із маркою та відбитком спеціального штемпеля було передано керівнику майбутньої 25-ї Української антарктичної експедиції Юрію Отрубі. Він відвезе артефакт на станцію "Академік Вернадський" наприкінці березня, коли разом з командою полярників вирушить туди на річну зимівку.

Українська станція "Академік Вернадський" вже двічі була зображена на поштових марках України – у 1996 р. (на поштовій марці "Перша українська антарктична експедиція") і у 2009 р. (на зчіпці з двох марок "Збереження полярних регіонів та льодовиків").

Також читайте: У 2020 році на модернізацію станції "Академік Вернадський" виділили 27 млн ​​грн, - заступник міністра освіти Полюхович













Фото: mon.gov.ua

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з Новим роком. ВIДЕО