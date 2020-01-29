Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів. ФОТО

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного Інституту Раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному Інституті Раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.

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За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Прокуратура міста Києва погодила обвинувальний акт у зазначеній кримінальній проваджені, який спрямований в Голосіївський районний суд м.Києва для розгляду по суті.