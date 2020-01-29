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29.01.20 10:14

Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів. ФОТО

Правоохоронці завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо посадових осіб Національного інституту раку, які, за версією слідства, організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що завідувач поліклінічного відділення Національного Інституту Раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України, медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров’я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного Інституту Раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатись своїм правом на безоплатне лікування.

Зазначається, що потерпілими у кримінальному провадженні визнано 5 громадян, які проходили лікування у Національному Інституті Раку, та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 000 гривень.

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Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів 01
Прокуратура направила до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, підозрюваних в організації схеми збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів 02

За результатами досудового слідства двом службовим особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Прокуратура міста Києва погодила обвинувальний акт у зазначеній кримінальній проваджені, який спрямований в Голосіївський районний суд м.Києва для розгляду по суті.

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