Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.01.20 11:03

Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

Майже 3 млн грн - таку суму не виплатили народним депутатам в листопаді 2019 через прогули засідань комітетів і неучасть у голосуваннях на засіданнях Верховної Ради. За цей місяць, згідно з розпорядженням голови Верховної Ради, 78 народних депутатів припинили відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ними депутатських повноважень.

Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - "ЧЕСНО". ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє рух "ЧЕСНО".

"Прогульники, які не отримали кошти, були у всіх фракціях і депутатських групах, а також серед позафракційних. Однак, найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали "депутатських", - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість пропущених голосувань на пленарних засіданнях у листопаді - у "слуг народу" Олександра Дубінського (93,3%), Олексія Жмеренецького (93,3%) і ексдепутата Олексія Кучера (93,3%), який став головою Харківської ОДА. У позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева - 91,8%, а у представника ОПЗЖ Юрія Солода - 91% неголосування.

Крім того, в листопаді 23 народні депутати без поважних причин не брали безпосередньої участі в понад 50% засідань комітетів Верховної Ради України, до складу яких вони обрані.

Читайте також: Найактивніше в Раду ходять депутати СН і ЄС, головні прогульники, - нардепи від "Батьківщини", - КВУ. ІНФОГРАФІКА

Близько 3 млн грн виплат не отримали нардепи через прогули засідань Ради в листопаді, - ЧЕСНО 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100