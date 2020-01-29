СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що комерсант зі Львівщини намагався перемістити товар через державний кордон. Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху через "зелений коридор". В ході огляду машини було вилучено понад 8000 таблеток різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 000 гривень.
Продукція транспортувалася з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів і зборів. Згідно з попередніми даними тільки з початку року цей транспортний засіб вже шість разів в'їжджав на територію України.
Зараз перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності службовців митного поста "Грушів".
Також вирішується питання про направлення матеріалів про можливі протиправні дії митників до територіального управління ДБР у Львові для внесення відомостей до ЄРДР.