Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
29.01.20 11:50

СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн. ФОТО

Служба безпеки України блокувала масштабне ввезення в Україну ветеринарних засобів і препаратів через митний пост "Грушів" Галицької митниці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що комерсант зі Львівщини намагався перемістити товар через державний кордон. Правоохоронці зупинили авто зловмисника під час руху через "зелений коридор". В ході огляду машини було вилучено понад 8000 таблеток різних ветпрепаратів на загальну суму близько 350 000 гривень.

СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн 01

Продукція транспортувалася з приховуванням від митного контролю без відповідних дозвільних документів та без сплати передбачених чинним законодавством митних платежів і зборів. Згідно з попередніми даними тільки з початку року цей транспортний засіб вже шість разів в'їжджав на територію України.

Також дивіться: Українець втратив позашляховика Range Rover, намагаючись вивезти до Угорщини 1,7 тис. пачок контрабандних сигарет, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ на Львівщині блокувала незаконне ввезення в Україну 8 тис. таблеток різних ветпрепаратів на суму 350 тис. грн 02
Фото: сайт СБУ

Зараз перевіряється можлива причетність до незаконної діяльності службовців митного поста "Грушів".

Також вирішується питання про направлення матеріалів про можливі протиправні дії митників до територіального управління ДБР у Львові для внесення відомостей до ЄРДР.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100