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29.01.20 15:13

Затримано спільника терористів "ЛНР", він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали в Луганській області спільника бойовиків незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що навесні 2014 житель Сєверодонецька збирав інформацію про переміщення підрозділів сил антитерористичної операції в Старобільському та Сватівському районах. Для цього він залучив двох інформаторів. Отримані відомості зловмисник передавав ватажкам угруповання "армія південного сходу" для підготовки диверсійних актів.

Понад 5 років сєверодончанин переховувався від українських правоохоронців на території РФ. У межах розпочатого кримінального провадження зловмисника було оголошено у розшук.

21 січня цього року співробітники СБУ затримали спільника бойовиків у прикордонному пункті пропуску "Танюшівка", коли він намагався в’їхати на підконтрольну українській владі територію у власних справах.

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Затриманому здійснено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Затримано спільника терористів ЛНР, він збирав інформацію про пересування українських військ на Луганщині, - СБУ 01

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