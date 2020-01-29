Мешканці кількох сіл перекрили міжнародну трасу у Вінницькій області через небажання приєднуватися до ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укрінформ".
"Сьогодні о 12.05 поблизу с. Писарівка Вінницького району розпочалося мирне зібрання жителів кількох населених пунктів. Ці люди не погоджуються з приєднанням своїх громад до тих ОТГ, які передбачені проєктом нового адміністративного поділу області. На знак протесту близько 80 осіб безперервно рухаються пішохідним переходом, частково перекривши рух транспорту", - розповіла начальник відділу комунікації поліції Вінницькій області Ганна Олійник.
За її словами, учасники акції пропускають рейсові автобуси і спецтранспорт, частково – інші транспортні засоби, які прямують в обидва боки.
На місці працюють правоохоронці, які забезпечують охорону громадського порядку.
У заяві про проведення мирного зібрання вказано, що акція буде цілодобовою і триватиме з 28 січня по 3 лютого. Її метою є "висловлення позиції людей щодо неприпустимості порушення Конституції України ст. 132, Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", недопущення примусового приєднання Сокиринецької ОТГ до Лука-Мелешківської ОТГ та за долучення до Сокиринецької ОТГ сіл Писарівка і Щітки".