Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними Урядового порталу, перерахували платіжки за опалення і гарячу воду 143 підприємства теплопостачання в 21 області України, інформує Цензор.НЕТ.
Активно перераховували платіжки в шести областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській. Там всі зареєстровані теплопостачальники перерахували розміри тарифів за опалення.
Найбільше знизили розмір платіжки за тепло у Вільнянську Запорізької області. Там розмір тарифу за опалення знизили на 31%. Також суттєво знизили тарифи в селищі Межова Дніпропетровської області та в Білгород-Дністровському Одеської області - на 28-29%.
Водночас, у Чернівецькій області жодне з чотирьох підприємств теплопостачання не зробило перерахунок тарифів за опалення і гарячу воду у зв'язку зі зниженням цін на газ. У Миколаївській області таких підприємств сім.