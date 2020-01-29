Підприємства Чернівецької та Миколаївської областей не знизили нарахування за опалення, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Згідно з даними Урядового порталу, перерахували платіжки за опалення і гарячу воду 143 підприємства теплопостачання в 21 області України, інформує Цензор.НЕТ.

Активно перераховували платіжки в шести областях: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Тернопільській та Харківській. Там всі зареєстровані теплопостачальники перерахували розміри тарифів за опалення.

Найбільше знизили розмір платіжки за тепло у Вільнянську Запорізької області. Там розмір тарифу за опалення знизили на 31%. Також суттєво знизили тарифи в селищі Межова Дніпропетровської області та в Білгород-Дністровському Одеської області - на 28-29%.

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Водночас, у Чернівецькій області жодне з чотирьох підприємств теплопостачання не зробило перерахунок тарифів за опалення і гарячу воду у зв'язку зі зниженням цін на газ. У Миколаївській області таких підприємств сім.

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