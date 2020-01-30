Журналістці "Радіо Свобода" Терещук спалили автомобіль у Львові. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Інтерфакс-Україна" повідомила Галина Терещук.

Інцидент стався в проміжку від півночі до 00:10 хвилин на вулиці Кубійовича.

"Відразу після півночі ми з чоловіком почули, як спрацювала сигналізація, і коли чоловік виглянув у вікно, то побачив, що машина вже горіла", - розповіла журналістка.

За її словами, пізніше сусіди розповіли, що перед самою пожежею бачили на вулиці молодого чоловіка, який підійшов до автомобіля журналістки, поклав під "двірники" два пакети.

"Сусіди запитали його, що він збирається робити і той сказав - підпалити ось цю машину, після чого підпалив пакети і пішов", - розповіла вона.

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За словами журналістки, у неї немає ніяких конфліктів на побутовому ґрунті і вона не знає, з чим пов'язаний цей інцидент.

"Що це - не сподобався якийсь текст чи спроба залякати - я сама не знаю і хочу знайти відповідь", - сказала вона, зазначивши, що останнім часом ніяких загроз вона не отримувала.

Фото: Терещук/Facebook

За її словами, на місці події працювали співробітники поліції і Служби безпеки України

Терещук працює кореспонденткою "Радіо Свобода" у Львові з 2000 року.