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30.01.20 11:00

"Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою. ФОТОрепортаж

Співробітники Управління з питань реклами Київської міської держадміністрації та КП "Київреклама" демонтували незаконну рекламу, що містить проросійську пропаганду.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", вчора ввечері в Києві з'явилися білборди з фотографією засновника будівельної компанії Holly Industrial і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою.

Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 01
Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 02
Росія - наш головний стратегічний партнер: у Києві демонтували білборди з пропагандою 03

"Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу", – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Загалом було знято 9 незаконних наклейок із 5 білбордів. На цей момент комунальні служби інспектують вулиці і перевіряють рекламні площі на можливу наявність провокативної реклами.

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Також міська влада просить киян повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях.

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