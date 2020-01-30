"Росія - наш головний стратегічний партнер": у Києві демонтували білборди з пропагандою. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", вчора ввечері в Києві з'явилися білборди з фотографією засновника будівельної компанії Holly Industrial і написом "Росія - наш головний стратегічний партнер" російською мовою.







"Оператори зовнішньої реклами не надавали згоду на розміщення подібних сюжетів, тобто провокативні білборди розмістили піратським способом. Правоохоронні органи вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу", – наголосив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Загалом було знято 9 незаконних наклейок із 5 білбордів. На цей момент комунальні служби інспектують вулиці і перевіряють рекламні площі на можливу наявність провокативної реклами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чому я маю бути в Донецьку? Я у своєму місті", - ексмерка Слов'янська Штепа, підозрювана в сепаратизмі, скуповується в київському супермаркеті. ВIДЕО

Також міська влада просить киян повідомляти про випадки розміщення проросійської пропаганди на рекламних носіях.