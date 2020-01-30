Підприємець продавав контрафактний алкоголь у районі проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що приватний підприємець із Краматорська збував підробку під виглядом елітної продукції відомих брендів через власну мережу роздрібної торгівлі.

Під час санкціонованих обшуків, проведених у 5 торговельних точках ділка, правоохоронці виявили понад 2 000 пляшок із сумнівним алкоголем у тарі різної ємності без марок акцизного збору чи з підробленим акцизом. Також вилучено фінансово-господарську документацію, що доводить незаконні оборудки комерсанта.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Встановлюються джерела походження підробки та всі особи, причетні до реалізації контрафакту.

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