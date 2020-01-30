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30.01.20 12:16

Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

На Львівщині контррозвідники Служби безпеки України блокували незаконне переміщення через державний кордон товарів військового та подвійного призначення, що підлягають обов'язковому експортному контролю.

Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Протиправний механізм налагодили приватний підприємець зі Львова та громадянин Європейського Союзу. Зловмисники нелегально ввозили з однієї із пострадянських країн комплектуючі до військової техніки для продажу за кордон. Незаконно завезений товар накопичували на складах у Львові. За оперативною інформацією, комплектуючі призначались для країн, на озброєнні яких є військова техніка радянського зразка.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели низку обшуків за місцями зберігання товарів військового призначення та вилучили контрабандну техніку (двигуни, гідроамортизатори і генератори до бронетехніки, балансири до БМП-1 та БМП-2, електронні системи для танків тощо).

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Тривають слідчі дії.

Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 01

Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 02
Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 03
Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 04
Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 05
Нелегальне переправлення комплектуючих до бронетехніки через Україну блокували на Львівщині, - контррозвідка 06

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