Прикордонники в аеропорту Одеси запобігли переправленню на Кіпр українки для сексуальної експлуатації. ВIДЕО

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В результаті проведених заходів, в аеропорту "Одеса", було виявлено та затримано організатора каналу незаконної торгівлі людьми - громадянку України, яка намагалася доправити до Кіпру свою співвітчизницю з метою подальшої сексуальної експлуатації. Використавши скрутне матеріальне становище жертви, організаторка запропонувала їй щомісячну грошову винагороду в розмірі 1500 - 3000 доларів США та взяла на себе зобов’язання з оформлення необхідних документів і перекриття фінансових витрат", - йдеться в повідомленні.
Наразі судом обрано для підозрюваної запобіжний захід тримання під вартою терміном на два місяці з правом внесення грошової застави в розмірі 600 тисяч гривень.