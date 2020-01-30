Депутат Полтавської облради вимагав понад 60 тис. грн у місцевого бізнесмена і погрожував розправою в разі відмови, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували, що депутат, який є членом постійної комісії Полтавської обласної ради з питань екології та раціонального природокористування, вимагав від місцевого бізнесмена понад 60 тис. грн "відкату". Це 10 відсотків коштів, виділених комерсанту з обласного бюджету в межах фінансування цільової програми з озеленення скверу в Лубнах.

Депутат погрожував підприємцю фізичною розправою у разі відмови сплатити гроші.

Правоохоронці затримали посередника, який є помічником депутата, безпосередньо під час передачі першої частини ‒ 10 тис. грн.

Наразі в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, депутату Полтавської обласної ради та його посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

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