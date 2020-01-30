"Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі. ФОТОрепортаж

Пост про це з фотографіями зустрічей опублікувала і незабаром видалила глава Керченської міської ради, членкиня партії "Єдина Росія" Мая Хужина, передає Цензор.НЕТ.

Хужина розповіла, що в Керчі живуть 11 осіб, які пережили блокаду Ленінграда. За її словами, ветерани "були дуже вдячні за увагу, міські нагороди і тепле спілкування". "Символічний хліб з наших рук люди, які пережили голод, брали з особливим трепетом", - написала вона.









Читайте на "Цензор.НЕТ": "Екстремістський відеозапис": за публікацію відео з обіцянками "Єдиної Росії" в соцмережі в Бєлгороді заарештували місцевого жителя

Користувачі мережі обурилися тим, що дарувати подібні речі героям війни соромно. Люди вказували не тільки на некоректний вибір подарунків для ветеранів, а й на недоречні наряди чиновників. "Урочисте вручення батона в норкових шубах", - написав під постом Хужиної один з користувачів.

Хужина, своєю чергою, відповіла, що "ці люди не потребують подарунків. Їм потрібно людське ставлення, доброта і повага". Хужина також заявила, що на її підлеглих були не шуби, а "імітація". Одній з користувачок вона написала, що "якщо ви не бот і жінка, то маєте розбиратися, де шуби, а де імітація".