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30.01.20 16:27

"Урочисте вручення батона в норкових шубах": депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі. ФОТОрепортаж

В окупованому Криму чиновники подарували ветеранам, які пережили блокаду Ленінграда, "символічний хліб" і медалі на честь річниці зняття блокади.

Пост про це з фотографіями зустрічей опублікувала і незабаром видалила глава Керченської міської ради, членкиня партії "Єдина Росія" Мая Хужина, передає Цензор.НЕТ.

Хужина розповіла, що в Керчі живуть 11 осіб, які пережили блокаду Ленінграда. За її словами, ветерани "були дуже вдячні за увагу, міські нагороди і тепле спілкування". "Символічний хліб з наших рук люди, які пережили голод, брали з особливим трепетом", - написала вона.

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 01
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 02
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 03
Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 04Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 05

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Користувачі мережі обурилися тим, що дарувати подібні речі героям війни соромно. Люди вказували не тільки на некоректний вибір подарунків для ветеранів, а й на недоречні наряди чиновників. "Урочисте вручення батона в норкових шубах", - написав під постом Хужиної один з користувачів.

Хужина, своєю чергою, відповіла, що "ці люди не потребують подарунків. Їм потрібно людське ставлення, доброта і повага". Хужина також заявила, що на її підлеглих були не шуби, а "імітація". Одній з користувачок вона написала, що "якщо ви не бот і жінка, то маєте розбиратися, де шуби, а де імітація".

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 06

Урочисте вручення батона в норкових шубах: депутатки-єдинороски в окупованій Керчі подарували ленінградським блокадникам хліб і медалі 07

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