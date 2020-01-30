Українського воїна Євгена Щуренка, який загинув на Донбасі, поховали на Одещині. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційному сайті Кілійської районної державної адміністрації,

Євген Щуренко, 1978 року народження, уродженець села Ліски Кілійського району, житель міста Кілія, солдат, старший механік-водій 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 січня о 7.15 в районі міста Красногорівка Мар'їнського району Донецької області внаслідок смертельних поранень, яких зазнав під час обстрілу нашої БМП з гранатомета.

"Сьогодні місто Кілія у жалобі. Сьогодні Кілійщина оплакує свого земляка. На війні загинув наш боєць, наш захисник, наш герой! На війні, яка забирає життя наших дітей: синів, чоловіків. Ніякими словами не вгамувати біль цих втрат! Ми схиляємо голови в жалобі за героєм, який віддав своє життя за мир і незалежність України, за мир у кожному нашому домі. Ми повинні завжди пам’ятати, якою дорогою ціною нам дістається кожна хвилина мирного життя, – звернувся до присутніх голова Кілійської районної державної адміністрації Вячеслав Семенюк. – Він був справжнім сином свого народу, патріотом, безстрашним чоловіком. Вічна слава і шана українському Герою і вічна йому пам’ять!" - отмечается в сообщении.

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Євген Щуренко народився 27.01.1978 року. Працював у комунальному підприємстві "Світло". З літа 2019 проходив військову службу за контрактом. У нього залишилися мати і дружина.

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