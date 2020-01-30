Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж

Тренування відбулося в Практичній гавані в Одесі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ВМС Збройних сил України в Facebook.

"Під час виконання вправи військовослужбовці підтримують стан тренованості організму до дії тиску, наркотичної дії азоту, факторів компресії і декомпресії, відпрацьовується алгоритм дій обслуговуючого персоналу", - сказано в повідомленні.

Такі тренування потрібні для того, щоб водолази були готові виконувати роботи на глибині до 60 метрів і могли в разі потреби допомогти своїм колегам, які страждають професійними водолазними захворюваннями.

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"За результатами тренування робота особового складу оцінена на "добре". Військовослужбовці успішно завершили курс тренування й отримали практичні навички. Тепер на них чекають наступні етапи водолазної підготовки і великі глибини", - додали в пресслужбі.







