Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
30.01.20 23:06

Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС. ФОТОрепортаж

Спецпризначенці ВМС України провели практичні тренування зі спуску в барокамері і виконання водолазних робіт на глибині до 60 метрів.

Тренування відбулося в Практичній гавані в Одесі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку ВМС Збройних сил України в Facebook.

"Під час виконання вправи військовослужбовці підтримують стан тренованості організму до дії тиску, наркотичної дії азоту, факторів компресії і декомпресії, відпрацьовується алгоритм дій обслуговуючого персоналу", - сказано в повідомленні.

Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 01Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 02Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 03

Такі тренування потрібні для того, щоб водолази були готові виконувати роботи на глибині до 60 метрів і могли в разі потреби допомогти своїм колегам, які страждають професійними водолазними захворюваннями.

Читайте також: Другий випуск курсантів водолазної школи ВМС України відбувся в Одесі. ФОТО

"За результатами тренування робота особового складу оцінена на "добре". Військовослужбовці успішно завершили курс тренування й отримали практичні навички. Тепер на них чекають наступні етапи водолазної підготовки і великі глибини", - додали в пресслужбі.

Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 04

Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 05
Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 06
Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 07
Морські спецпризначенці відпрацювали спуск у барокамері, - ВМС 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100