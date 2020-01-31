Водій у Києві насмерть збив молодого хлопця і втік. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 19:30.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу і його збив невідомий автомобіль. Такого висновку дійшли, з огляду на травми, які були характерні для наслідків ДТП. На жаль, пішохід помер до прибуття медиків.

Коли приїхали поліцейські, то другого учасника аварії – машини - не знайшли. Також немає і свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Де саме переходив дорогу загиблий - невідомо. Тіло лежало за 25 метрів від пішохідного переходу. Попередньо, автомобіль рухався вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років.

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Подробиці події встановлюються.











Фото: Інформатор