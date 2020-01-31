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31.01.20 09:50

Водій у Києві насмерть збив молодого хлопця і втік. ФОТОрепортаж

У четвер, 30 січня, в Києві за адресою вулиця Академіка Заболотного, 219 сталася смертельна ДТП. Поблизу Тютюнової фабрики збили чоловіка. На жаль, від травм він помер на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інформатор.

Аварія трапилася близько 19:30.

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу і його збив невідомий автомобіль. Такого висновку дійшли, з огляду на травми, які були характерні для наслідків ДТП. На жаль, пішохід помер до прибуття медиків.

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Коли приїхали поліцейські, то другого учасника аварії – машини - не знайшли. Також немає і свідків аварії. На дорозі залишилися лише дрібні осколки скла. Де саме переходив дорогу загиблий - невідомо. Тіло лежало за 25 метрів від пішохідного переходу. Попередньо, автомобіль рухався вулицею Заболотного в бік Столичного шосе. Особа загиблого встановлена. Йому було близько 24 років.

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Подробиці події встановлюються.

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Фото: Інформатор

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