Кабмін планує прийняти постанову через утиски ПЦУ в Криму, - Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій. ФОТО

Як повідомляє пресслужба міністерства, ці питання можуть бути врегульовані відповідною постановою КМУ, яку зараз підготували в Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Також у зустрічі взяли участь начальник профільного управління міністерства Сергій Мокренюк і головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун.

"Спільно обговорили питання, яким чином потрібно діяти, щоб в інформпросторі, поширювати український контент на території тимчасово окупованого півострова, щоб протидіяти російській пропаганді", - йдеться в повідомленні Мінветеранів.

Дивіться також: "Забезпечте права релігійної свободи українців у Криму", - архієпископ Климент під Кабміном оголосив безстрокове голодування. ФОТО



