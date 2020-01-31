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31.01.20 10:57

Кабмін планує прийняти постанову через утиски ПЦУ в Криму, - Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій. ФОТО

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда зустрілася з архієпископом Кримської єпархії ПЦУ Климентом, щоб обговорити питання захисту релігійної громади Кримської єпархії ПЦУ в Криму.

Як повідомляє пресслужба міністерства, ці питання можуть бути врегульовані відповідною постановою КМУ, яку зараз підготували в Мінветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Також у зустрічі взяли участь начальник профільного управління міністерства Сергій Мокренюк і головний редактор газети "Кримська світлиця" Андрій Щекун.

"Спільно обговорили питання, яким чином потрібно діяти, щоб в інформпросторі, поширювати український контент на території тимчасово окупованого півострова, щоб протидіяти російській пропаганді", - йдеться в повідомленні Мінветеранів.

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Кабмін планує прийняти постанову через утиски ПЦУ в Криму, - Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій 01
Кабмін планує прийняти постанову через утиски ПЦУ в Криму, - Міністерство у справах ветеранів і тимчасово окупованих територій 02

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