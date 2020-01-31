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31.01.20 13:58

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

У Святошинському районі Києва вантажний автомобіль збив на смерть жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як вдалося дізнатися, водій вантажівки ЗІЛ, завантаженої піском, рухався вулицею Жолудєва від проспекту Корольова в напрямку вулиці Симиренка. З нез'ясованих причин керманич не побачив жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Як наслідок, вантажівка збила жінку і поїхала далі. Авто зупинили небайдужі автомобілісти вже на виїзді на вулицю Симиренка.

Зазначається, що для 45-річної жінки наїзд був фатальним - вона загинула, і медики лише констатували смерть.

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На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 01

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 02
ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 03
ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 04

ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти 05

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