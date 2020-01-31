ЗІЛ збив на смерть жінку на пішохідному переході в Києві: водій хотів утекти. ФОТОрепортаж

Про це повідомляють "Вартові еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як вдалося дізнатися, водій вантажівки ЗІЛ, завантаженої піском, рухався вулицею Жолудєва від проспекту Корольова в напрямку вулиці Симиренка. З нез'ясованих причин керманич не побачив жінку, яка перетинала дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Як наслідок, вантажівка збила жінку і поїхала далі. Авто зупинили небайдужі автомобілісти вже на виїзді на вулицю Симиренка.

Зазначається, що для 45-річної жінки наїзд був фатальним - вона загинула, і медики лише констатували смерть.

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На місці працюють патрульні поліцейські і слідчо-оперативна група.





