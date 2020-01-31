ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Попередня сума збитків Державному бюджету становить понад 15 мільйонів гривень.

Зараз ДБР проводить 10 обшуків в органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Уже виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.





Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

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