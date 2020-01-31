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31.01.20 14:26

ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн. ФОТО

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему групи осіб за участю Державної фіскальної служби, які незаконно організували експорт волоських горіхів через митний кордон з ухиленням від сплати податків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Попередня сума збитків Державному бюджету становить понад 15 мільйонів гривень.

Зараз ДБР проводить 10 обшуків в органах ДФС, на митних постах, а також за місцем проживання осіб, які можуть бути причетні до цієї схеми. Уже виявлені документи, які можуть свідчити про незаконну діяльність.

ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн 01
ДБР виявило злочинну схему експорту горіхів за участю посадових осіб ДФС. Збитки для бюджету - 15 млн 02

Слідчі дії проводяться у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою та службовим становищем), ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи), ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від слати податків, зборів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах).

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