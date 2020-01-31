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31.01.20 14:37

Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

У Києві поліція затримала іноземця з гранатою. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання території на вулиці Олени Пчілки працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. У ході поверхневої перевірки правоохоронці вилучили з кишені куртки пасажира предмет, схожий на гранату РГД-5 і запал до неї", - йдеться в повідомленні.

Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 01

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави: "Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу і встановлюємо його походження".

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Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 02

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція 03
Фото: сайт поліції Києва

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