Іноземець їздив Києвом із гранатою в кишені. Розпочато кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Під час відпрацювання території на вулиці Олени Пчілки працівники полку поліції особливого призначення зупинили автомобіль. У ході поверхневої перевірки правоохоронці вилучили з кишені куртки пасажира предмет, схожий на гранату РГД-5 і запал до неї", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив начальник Дарницького управління поліції Володимир Ткаченко, власником вилучених предметів виявився 30-річний громадянин іншої держави: "Чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Боєприпас направили на експертизу і встановлюємо його походження".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловіка з гранатою затримали в метро Харкова, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТО

Інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції Києва