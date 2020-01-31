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31.01.20 20:17

Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, завершили досудове розслідування за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди, вчиненої організованою групою, в яку входили слідчі Мелітопольського відділу поліції ГУНП у Запорізькій області, а також примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань (ч . 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 і 2 ст. 355 Кримінального кодексу України). Обвинувальні акти направлено до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейські вимагали 10 000 доларів США від підприємця з Харкова за закриття кримінального провадження за статтею "шахрайство", яке було розпочато з метою тиску. У разі відмови платити гроші, крім кримінального переслідування, правоохоронці погрожували фізичною розправою. До злочинної групи входила також і цивільна особа.

Неправомірну вигоду слідчі отримали двома частинами в гривневому еквіваленті - 75 000 і 150 000 гривень відповідно. У липні 2019 року, після одержання останньої частини суми правоохоронців затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом 01
Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом 02
Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом 03
Слідчі Нацполіції в Мелітополі, які вимагали $10 тис. у бізнесмена, постануть перед судом 04

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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