Міграційна служба влаштувала облаву на нелегалів на виході з мечеті, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці в Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Віруючі мусульмани, які вчинили п'ятничний намаз в мечеті Ісламського культурного центру "Альраїд", що міститься в Києві на вулиці Дегтярівській, зіткнулися з кричущим і масовим порушенням прав людини: по виходу з двору мечеті на них чекали співробітники державної міграційної служби (на фотографії у неоново-зелених жилетах) та екіпіровані спецзасобами і зброєю співробітники поліції, що приїхали на 2 автобусах", — написав Чубаров.

За його словами, мусульмани, які виходили з двору мечеті, змушені були пред'являти документи. Свої дії співробітники міграційної служби начебто пояснили рейдом з виявлення нелегальних мігрантів.

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Чубаров попросив усіх учасників того, що сталося написати про це на адресу Меджлісу.

"Також ми закликаємо всіх, хто молиться в суботу в синагогах, у неділю - в церквах або молитовних домах, інформувати нас про подібні приниження, якщо такі, не дай Всевишній, трапляться з ними..." — додав він.















