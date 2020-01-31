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31.01.20 23:43

Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоров'я в будівлі Чернігівської ОДА. ФОТО

Працівники Чернігівського обласного медичного центру соціально значущих та небезпечних хвороб, його відділення в Ніжині та дитячого протитуберкульозного санаторію "Зелений гай" вимагали не допустити знищення фтизіатричної служби в регіоні.

У будівлі Чернігівської ОДА проходило виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Наші вимоги - залишити протитуберкульозну службу України на фінансуванні за рахунок державного бюджету; не допустити різкого загострення епідемічної ситуації з туберкульозом; узгодити між собою такі нормативні акти, як державна стратегія розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню України та закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення; включити до програми медичних гарантій 2020 року санаторне лікування дітей з туберкульозом та з груп ризику цього захворювання", - пояснив голова профспілки медичного центру Дмитро Курилов.

Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 01Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 02

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За його словами, озвучені вимоги викладені у зверненні, яке передадуть народним депутатам.

Реалізація другого етапу медичної реформи вимагає звільнення близько 800 працівників протитуберкульозних закладів Чернігівщини. Це  означає фактичну ліквідацію фтизіатричної служби в регіоні, сказав директор обласного центру соціально значущих та небезпечних хвороб Микола Дейкун.

Дейкун вніс до комітету свої пропозиції з фінансування таких закладів, але поки що вони не знайшли підтримки у присутніх народних депутатів.

Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 03
Медики пікетували засідання комітету ВР з питань охорони здоровя в будівлі Чернігівської ОДА 04

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