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31.01.20 20:59

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі "пастку" для комунальників - 240 протипіхотних мін. ФОТО

Міни ПМН-2 ("чорна вдова") було встановлено ще влітку. Вони спрацьовують навіть якщо на них наступить маленька дитина, і в таких мін немає механізму самоліквідації і певедення з бойового положення в безпечне.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook.

Міни було розміщено поруч із присадибними ділянками місцевих жителів і дороги загального призначення, якою весь час рухається цивільний транспорт.

"Знайдено 240 протипіхотних мін зразка ПМН-2, які було встановлено на площі 60м2, тобто, з щільністю по 4 міни на 1 метр. Окупанти навмисно створили непрохідну зону поблизу дороги саме на ділянці, де прокладено комунікаційні вузли", - сказано в повідомленні .

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 01

Військовим сленгом міна ПМН-2 називається "Чорна вдова". У неї немає механізму самоліквідації і механізму переведення з бойового положення в безпечне.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 02

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"З огляду на стан мінної загорожі і стан зовнішнього трав'яного покриву - встановлено їх ще влітку. Дивом ніхто з мирного населення не зазнав пошкоджень і травм, адже щільність розташування мін, а це 30 сантиметрів одна від одної, не залишили б жодного шансу людині", - додали в оперативно-тактичному угрупованні.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 03

ПМН-2 - протипіхотна фугасна міна натискної дії. Такі міни виготовляли в СРСР і, до недавнього часу, в Росії, на Брянському хімічному заводі і на заводі імені Чапаєва в Чебоксарах. ПМН-2 заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, підписаною, ратифікованою і виконаною в Україні. З 2005 року в Збройних Силах України відсутні міни цього зразка. Росія до Оттавської конвенції не приєдналася і з озброєння їх не зняла.

Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 04
Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 05
Російські окупанти встановили в Оріховому на Донбасі пастку для комунальників - 240 протипіхотних мін 06

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