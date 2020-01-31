Вісники апокаліпсису, кабмінівський цирульник, верховний правитель. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Не та хворма, не той центр тяжести...
МЗС РФ уповноважений заявити...
Верховний правитель
Нічого святого...
Какая разніца?
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Вісники апокаліпсису
Коротко про рух в уряді
Навіщо вам це потрібно?
Кіна не буде...
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Украли ідею!
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Ніяких уроків з історії Європа, схоже, не винесла...
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Гроші - найвища європейська цінність....
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