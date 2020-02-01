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01.02.20 12:02

Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault. ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва цієї ночі сталася серйозна ДТП за участю трьох машин.

Про це повідомляють "Вартові Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Як розповідають свідки пригоди, Volkswagen Tuareq на досить великій швидкості рухався з боку Дорогожичів. З невідомих причин на заокругленні дороги кросовер зіткнувся з легковиком Renault, що рухався назустріч.

Від удару некерований Volkswagen пролетів близько 70 метрів, вдарив таксі Geely, після чого перекинувся. Уламки автівок розкидало  всією дорогою та на тротуар.

На місце пригоди прибуло декілька бригад "швидкої" допомоги та рятувальники ДСНС. З тяжкими травмами було госпіталізовано водія Renault.

Також до лікарні поїхав пасажир таксі, якому, до речі, незважаючи на ДТП, довелось заплатити таксисту половину вартості поїздки.

Водії Volkswagen та Geely серйозних ушкоджень не зазнали та від госпіталізації відмовились. 

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Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 01
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 02
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 03
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 04
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 05
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 06
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 07
Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 08

Volkswagen із американськими номерами влаштував масштабну ДТП у Києві: важкі травми має водій Renault 09

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