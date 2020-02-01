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01.02.20 13:58

Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, затримали інспектора прикордонної служби під час надання неправомірної вигоди керівнику (ч 3. ст. 369 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби надав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди своєму командирові за те, щоб керівник не переводив його на службу до іншого місця дислокації.

Під час передачі неправомірної вигоди прикордонника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

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Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 01
Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 02
Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР 03

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

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