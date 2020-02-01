Прикордонник погорів на хабарі начальству в 20 тис. за збереження місця служби, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, інспектор прикордонної служби надав 20 тисяч гривень неправомірної вигоди своєму командирові за те, щоб керівник не переводив його на службу до іншого місця дислокації.



Під час передачі неправомірної вигоди прикордонника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.





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У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.