У Всесвітній день хіджабу мусульманки України організували акцію в Києві. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Громадського радіо, інформує Цензор.НЕТ.

На акцію зібрались близько двох десятків учасниць. Біля "Хрещатик Плаза" активістки Всеукраїнської асоціації мусульманок дарують квіти жінкам, які проходять вулицею.

За словами учасниць акції, так вони нагадують жінкам про те, що справжня сила і краса жінок в скромності. Напередодні асоціація мусульманок запустила флешмоб в соціальних мережах.

"Наша мета — розвінчати стереотипи про мусульманок, яких часто сприймають як замкнутих та пригнічених жінок. Хочемо показати, що носити хіджаб – це красиво та гідно", — каже одна з активісток.

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Всесвітній день хіджабу відзначають 1 лютого. День покликаний боротися зі стереотипами та упередженнями щодо ісламу та мусульманок через роз’яснення, здебільшого немусульманам, суті традиційного вбрання послідовниць Ісламу. В Україні сім років поспіль відбуваються різні заходи, присвячені цій даті: зустрічі, лекції, круглі столи тощо.

Хіджаб – це один із головних атрибутів жіночого одягу в мусульманському світі.

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Фото: hromadske.radio