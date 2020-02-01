Лікар на Житомирщині вимагав $1000 у бійця ЗСУ за призначення групи інвалідності. ФОТО

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

1 лютого слідчі Головного управління Нацполіції спільно із співробітниками УСБУ в Житомирській області під процесуальним керівництвом прокуратури затримали лікаря, який входить до військово-лікарської комісії військового госпіталю. Чоловік вимагав та одержав неправомірну вигоду за сприяння в призначенні групи інвалідності учаснику операції Об'єднаних сил, який зазнав поранення в зоні бойових дій.





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Правоохоронці задокументували протиправні дії 33-річного лікаря і затримали його відразу після одержання неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів США в службовому кабінеті. Наразі тривають слідчі дії. Гроші вилучено.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. За вказані протиправні дії законодавством визначено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років.