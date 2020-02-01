Голову чоловіка в пакеті виловили з Дніпра на Оболоні. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Близько 14:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що двоє рибалок виловили пакет, у якому була голова чоловіка. На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції, судово-медичний експерт і рятувальники", - сказано в повідомленні.

Берег обстежили кінологи, акваторію затоки - водолази і співробітники річкової поліції.

Слідчі відкрили провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі та розшукові дії, щоб встановити обставини, а також осіб, причетних до смерті чоловіка.







