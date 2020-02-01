СБУ затримала прикордонника-дезертира, який 5 років переховувався в Росії. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.
"У березні 2015 року військовослужбовець Житомирського прикордонного загону порушив присягу. Він після відпустки не повернувся до місця проходження служби і поїхав у РФ, де переховувався від слідства", - сказано в повідомленні.
Захотівши повернутися на батьківщину, він вирішив зробити собі фальшиві документи. Для цього дружина дезертира, колишня співробітниця МВС, запропонувала хабар головному спеціалісту регіонального управління ДМС, який за $300 мав оформити фіктивний паспорт і податковий номер.
Для отримання документів дезертир нелегально перетнув кордон.
"Правоохоронці затримали зловмисницю і її чоловіка у відділенні Державної міграційної служби Житомирської області, куди вони прийшли, аби отримати обіцяні "документи", - повідомили в СБУ.
Провадження розслідують за ч. 4 ст. 27 і ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).