На озброєння ЗСУ прийнято термобаричні гранати РГТ-27. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.

Гранати виробляє державне підприємство "Спецоборонмаш" (раніше ДП "Машинобудівна фірма "Артем"). Вони призначені для комбінованого ураження живої сили противника в укриттях різного типу, на відкритій місцевості, а також для виведення з ладу автомобільної та легкоброньованої техніки.

Під час вибуху граната створює на чотири секунди вогняну хмару об‘ємом 13 м3, де температура сягає 2500-3000°C. Це дозволяє не лише знищувати живу силу, але і виводити з ладу легкоброньовану техніку. "Квадратний" варіант гранати можна встановити на об'єкті ураження за допомогою магніту чи клейкого елементу.

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Характеристики ручної термобаричної гранати РГТ-27С, РГТ-27С2:

- маса гранати без запалу - не більше 600 г;

- маса термобаричної суміші - не більше 310 г;

- маса розривного заряду - не більше 32 г;

- час переведення в бойове положення - 3 с;

- дальність кидка - не менше 30 м;

- висота/ширина вогняної хмари - 2 х 2,8 м;

- час існування вогняної хмари - 4 с;

- орієнтовна температура в зоні вибуху - 2500-3000°C;

- площа суцільного ураження - 5 м кв.;

- об'єм суцільного ураження у приміщенні – 13 м куб.

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