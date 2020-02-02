Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажі Повна версія UKRUEN
02.02.20 00:02

Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за "чорних лісорубів". ФОТО

За останні 3 місяці 2019 року до суду направили обвинувачення проти 23 жителів області, які пиляли дерева для власних потреб. Також прокурори розкрили злочинну групу, яка вирубала дерев цінних порід на 3,5 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

"Після проведення влітку 2019 року президентом України наради з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в Харківській області прокуратурою області під керівництвом нового прокурора вжито організаційних та практичних заходів, спрямованих на боротьбу з незаконною вирубкою лісу на Харківщині", - сказано в повідомленні.

Зокрема, за четвертий квартал 2019 року до суду направлено 23 обвинувальні акти, а загалом за рік - 38 обвинувальних актів щодо осіб, які незаконно пиляли дерева.

У жовтні прокурори викрили групу з 5 осіб, яка вирубувала полезахисні смуги.

Читайте також: На Львівщині чиновникам оголосили підозру через вирубку лісу на 2 млн грн

"Зловмисники вирубували цінні породи дерев, зокрема дуби і ясени, для подальшої реалізації на території міста Харків. Розмір завданих збитків становить 3,5 млн грн. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.

Крім того, в 7 з 11 лісгоспів Харківської області виявили порушення. Збитки становлять 138 млн грн. 33 співробітникам повідомлено про підозру.

Читайте також: "Ні вирубкам у заповідниках": активісти із сокирами прийшли під Мінекоенерго

Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 01
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 02
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 03
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 04
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 05
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 06
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 07
Після наради із Зеленським на Харківщині взялися за чорних лісорубів 08

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100