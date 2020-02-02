В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом. ФОТОрепортаж

Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань", розрахований на 1 тис. місць, почне в понеділок. Лікувати їх будуть 1,4 тис. військових медиків.









1 лютого 2020 року, китайські будівельники закінчують зведення госпіталю "Хошеньшань" (джерело- CCTV)

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Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами.

Друга лікарня, також розташована в Ухані, як очікується, почне роботу 6 лютого.

Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.