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02.02.20 11:31

В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом. ФОТОрепортаж

У китайському місті Ухань завершили будівництво першої з двох тимчасових лікарень, призначених винятково для лікування пацієнтів з новим типом коронавірусу.

Про це з посиланням на китайські ЗМІ повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань", розрахований на 1 тис. місць, почне в понеділок. Лікувати їх будуть 1,4 тис. військових медиків.

В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 01
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 02
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 03
В Ухані закінчили зведення першого госпіталю для хворих коронавірусом 04

1 лютого 2020 року, китайські будівельники закінчують зведення госпіталю "Хошеньшань" (джерело- CCTV)

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Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами.

Друга лікарня, також розташована в Ухані, як очікується, почне роботу 6 лютого.

Згідно з останніми даними, в Китаї зафіксовано вже понад 14 тис. випадків зараження новим типом коронавірусу. 304 хворих померли, 328 осіб вилікувалися.

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