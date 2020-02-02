5 років із дня загибелі Кузьми Скрябіна: під Кривим Рогом влаштували автопробіг. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Зазначимо, автопробіг проводиться до роковин музиканта щорічно.

Цього року в заході взяли участь приблизно 50 машин, які виїхали з центру Кривого Рогу і колоною прибули до місця загибелі Скрябіна - біля села Лозоватка. Згодом там відбулася панахида за музикантом, також люди згадували історії про нього та поклали квіти до пам’ятника.

Окрім мешканців Кривого Рогу до місця загибелі Кузьменка з’їхалися також люди з усієї Кіровоградщини та Дніпра.

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Нагадаємо, 2 лютого 2015 року Кузьма розбився у ДТП дорогою з концерту у Кривому Розі на честь 25-річчя гурту "Скрябін". Toyota музиканта зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко. Удар був такої сили, що молоковоз винесло у кювет.

Фото ТСН



















