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02.02.20 15:28

Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник "ДНР". ФОТОрепортаж

Суддя Кінологічної спілки України Наталія Янова, яка бере участь в українських змаганнях як представник України, їде на виставку в РФ як представник "ДНР".

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала журналістка Ольга Худецька, передає Цензор.НЕТ.

"Ось ти живеш в Донецьку і працюєш суддею в собачих змаганнях. Ось твоя сторінка судді в міжнародній кінологічній федерації FCI, яка тебе акредитувала як експерта. Ось твоя сторінка в українській КСУ, де ти теж в переліку експертів. А ось ти на Українських змаганнях, з гордим (Україна) після свого прізвища. А ось на російських змаганнях у тебе в дужках (Донецкая Республика). Шпагатік. Удобнєнько", - написала вона.

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Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 01
Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 02Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 03
Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 04

Суддя Кінологічної спілки України Янова їде на виставку в РФ як представник ДНР 05

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