Прикордонник збив на смерть пішохода на Львівщині. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, 2 лютого 2020 року приблизно о 00.00 годині в с. Угринів Сокальського району Львівської області рядовий строкової служби Львівського прикордонного загону, рухаючись на службовому автомобілі "Volkswagen Transporter" в напрямку переходу з республікою Польща, допустив наїзд на пішохода. В результаті інциденту потерпілий зазнав травм, від яких помер на місці.

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На місці події працювали слідчі ДБР. Транспортний засіб вилучено.



Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель потерпілого (ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України).



Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у коимінальному провадженні здійснює військова прокуратура Львівського гарнізону Західного регіону України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.