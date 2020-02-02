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02.02.20 16:10

Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині. ФОТОрепортаж

На Полтавщині правоохоронці викрили мережу підпільних покерних клубів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини, передає Цензор.НЕТ.

Мережа незаконних гральних закладів працювала у Полтаві та Кременчуці, під "прикриттям" клубу спортивного покеру.

До налагодження грального бізнесу можуть бути причетними 5 осіб. 

Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 01
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 02
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 03
Поліція накрила мережу підпільних покерних клубів на Полтавщині 04

Під час санкціонованих обшуків, що одночасно провели у закладах та за місцем проживання ймовірних спільників, вилучили 6 покерних столів, панад 14 тисяч гральних фішок, у тому числі кеш-фішки (що використовують у грі на гроші) на суму понад 5 мільйонів гривень, комп’ютери, мобільні термінали, системи відеонагляду та готівку

У кримінальному провадженні, відкритому за фактом зайняття гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України), тривають слідчі дії. 

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