Терориста "ДНР", який майже 6 років перебував у розшуку, затримано на Луганщині, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої "слов’янської бригади народної міліції ДНР". Там він перебував на "посаді" заступника командира одного зі взводів терористів. Відомо, що у складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, зловмисник брав активну участь у бойових діях під Шахтарськом, Опитним, Спартаком і Новоазовськом Донецької області.

У 2016 році бойовик залишив лави терористів і виїхав до РФ на заробітки.

У результаті спецоперації СБУ зловмисника було затримано на митному пункті пропуску "Мілове". У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації.

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