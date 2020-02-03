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03.02.20 13:07

Чиновники Затоківської сільради привласнили 6 млн грн на реконструкції очисних споруд, - СБУ. ФОТО

В Одеській області співробітники Служби безпеки України викрили чергову корупційну схему, організовану посадовими особами Затоківської сільради. Цього разу чиновники "погоріли" на масштабному розкраданні бюджетних коштів, виділених на реконструкцію очисних споруд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівники органу місцевого самоврядування, які вже є фігурантами кількох кримінальних проваджень за фактами зловживання службовим становищем, вступили у змову з представниками місцевих комерційних структур. Зокрема, посадовці уклали навесні 2019 року договори на здійснення капітального ремонту та реконструкції очисних споруд на території селища. Загальна сума контрактів становила 18 мільйонів гривень. Третину з цих коштів змовники привласнили через внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей щодо їх обсягів, а також вартості використаних будівельних матеріалів.

Вдалося запобігти привласнення учасниками схеми ще 10 млн грн з державного бюджету.

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За місцями проживання фігурантів справи, а також у службових приміщеннях селищної ради правоохоронці провели 8 обшуків, під час яких було вилучено звітність, фінансово-бухгалтерські документи та інші матеріали, які доводять незаконні оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Чиновники Затоківської сільради привласнили 6 млн грн на реконструкції очисних споруд, - СБУ 01

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