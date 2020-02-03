Чиновники Затоківської сільради привласнили 6 млн грн на реконструкції очисних споруд, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Встановлено, що керівники органу місцевого самоврядування, які вже є фігурантами кількох кримінальних проваджень за фактами зловживання службовим становищем, вступили у змову з представниками місцевих комерційних структур. Зокрема, посадовці уклали навесні 2019 року договори на здійснення капітального ремонту та реконструкції очисних споруд на території селища. Загальна сума контрактів становила 18 мільйонів гривень. Третину з цих коштів змовники привласнили через внесення до актів виконаних робіт недостовірних відомостей щодо їх обсягів, а також вартості використаних будівельних матеріалів.

Вдалося запобігти привласнення учасниками схеми ще 10 млн грн з державного бюджету.

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За місцями проживання фігурантів справи, а також у службових приміщеннях селищної ради правоохоронці провели 8 обшуків, під час яких було вилучено звітність, фінансово-бухгалтерські документи та інші матеріали, які доводять незаконні оборудки.

У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.