Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 лютого о 23:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Саксаганському районі міста Кривий Ріг по вулиці Льотчиків трапився нещасний випадок.

Група у складі 5 осіб запланувала зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши решітку на вході до надшахтної споруди, 2 чоловіків (віком близько 30 років) за допомогою альпіністського обладнання спустились вглиб ствола. Однак за невідомих обставин обидва вони зірвалися", - сказано в повідомленні.

Прибувши за адресою, рятувальники обстежили місце події та додатково залучили відділення ДВГРЗ ДСНС України. Співробітники гірничорятувального підрозділу спустились до вентиляційного стволу та о 03:45 виявили тіла загиблих на горизонті 550 м.

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О 05:49 тіла двох загиблих чоловіків піднято на поверхню та передано працівникам Національної поліції.

До надання допомоги залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Фото: пресслужба ДСНС