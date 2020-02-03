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03.02.20 13:54

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 2 лютого два блогери-екстремали зірвалися в занедбану шахту з висоти понад 500 метрів. Рятувальники підняли їхні тіла на поверхню близько 6:00 наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"2 лютого о 23:46 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Саксаганському районі міста Кривий Ріг по вулиці Льотчиків трапився нещасний випадок.

Група у складі 5 осіб запланувала зняти відео спуску у покинутий вентиляційний ствол шахти. Зламавши решітку на вході до надшахтної споруди, 2 чоловіків (віком близько 30 років) за допомогою альпіністського обладнання спустились вглиб ствола. Однак за невідомих обставин обидва вони зірвалися", - сказано в повідомленні.

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 01

Прибувши за адресою, рятувальники обстежили місце події та додатково залучили відділення ДВГРЗ ДСНС України. Співробітники гірничорятувального підрозділу спустились до вентиляційного стволу та о 03:45 виявили тіла загиблих на горизонті 550 м.

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О 05:49 тіла двох загиблих чоловіків піднято на поверхню та передано працівникам Національної поліції.

Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 02

До надання допомоги залучено 13 чоловік особового складу та 2 одиниці рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 03
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 04
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 05
Два блогери, які намагалися зняти відео в покинутій шахті в Кривому Розі, зірвалися з 500-метрової висоти, - ДСНС 06
Фото: пресслужба ДСНС

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