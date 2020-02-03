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03.02.20 14:39

ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові затримали інспектора батальйону супроводу ГУ Нацполіції в Київській області під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, поліцейський одержав 10 тисяч гривень за сприяння у виготовленні водійських посвідчень без проходження курсів та складання екзамеційного тестування. За даними слідства, першу частину хабара у розмірі 4 тисячі гривень інспекторові переказали на картку. Під час одержання решти "винагороди" - 6 тисяч гривень готівкою, правоохоронець був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 01
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 02
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 03

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ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 04
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 05
ДБР затримало в Києві на хабарі в 10 тис. патрульного, який обіцяв допомогу в одержанні водійських прав 06

Наразі тривають першочергові слідчі дії та вирішується питання обрання щодо службової особи запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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